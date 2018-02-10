خبراء: الولايات المتحدة قد تستخدم ضد كوريا الشمالية "سلاح يوم القيامة" قريبا

ووفقا لأستاذ قضايا الدفاع والأمن في كلية هامبشاير، مايكل كلير، GBU-57 سلاح يوم القيامة حقا. ويطلق العسكريون على القنبلة اسم "أب القنابل" FOAB (father of all bombs).
وكان يريد البنتاغون استخدام هذه القنبلة من أجل تدمير المنشآت النووية تحت الأرض الإيرانية. ولكن الأن على خلفية تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية، يتم تجهيز GBU-57 للاستخدام ضد كوريا الشمالية.
وبحسب الموقع، إن نشر البنتاغون لثلاث طائرات من طراز "بي-2" في القاعدة الجوية أندرسون في غوام دليل على قرار استخدام القنبلة، وذلك لأن طائرات "بي-2" هي الوحيدة التي تحمل هذه القنابل.
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