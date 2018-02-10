خبراء: الولايات المتحدة قد تستخدم ضد كوريا الشمالية "سلاح يوم القيامة" قريبا

يعتقد خبراء عسكريون أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب قد يستخدم ضد كوريا الشمالية قنبلة Massive Ordnance Penetrator GBU-57، وفقا لروسيسكي ديالوغ.

ووفقا لأستاذ قضايا الدفاع والأمن في كلية هامبشاير، مايكل كلير، GBU-57 سلاح يوم القيامة حقا. ويطلق العسكريون على القنبلة اسم "أب القنابل" FOAB (father of all bombs).

© Sputnik. Iliya Pitalev كوريا الشمالية تفاجئ أمريكا خلال عرض عسكري (فيديو)

وكان يريد البنتاغون استخدام هذه القنبلة من أجل تدمير المنشآت النووية تحت الأرض الإيرانية. ولكن الأن على خلفية تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية، يتم تجهيز GBU-57 للاستخدام ضد كوريا الشمالية.

وبحسب الموقع، إن نشر البنتاغون لثلاث طائرات من طراز "بي-2" في القاعدة الجوية أندرسون في غوام دليل على قرار استخدام القنبلة، وذلك لأن طائرات "بي-2" هي الوحيدة التي تحمل هذه القنابل.