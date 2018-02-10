قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، اليوم السبت 10 فبراير/ شباط، إن تركيا لا تخوض كفاحا ضد المنظمات الإرهابية في سوريا فحسب بل مع القوى الإمبريالية التي تختبئ وراءهم.

وذكر رئيس الوزراء، بحسب ما نقلت عنه وكالة "الأناضول" التركية، "نخوض كفاحا لا هوادة فيه ضد المنظمات الإرهابية في سوريا".

#عاجل | #يلدريم: نخوض كفاحا لا هوادة فيه ضد المنظمات الإرهابية في #سوريا لكن هناك الكثير من المحبين لهذه للمنظمات وبعد دخولنا (إلى #عفرين) بدأت الانتقادات تعلو من كل اتجاه pic.twitter.com/QxLjFcmppn — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 10, 2018

​وأضاف "لكن هناك الكثير من المحبين لهذه للمنظمات وبعد دخولنا إلى عفرين بدأت الانتقادات تعلو من كل اتجاه".

#عاجل | #يلدريم: نحن لا نخوض كفاحا ضد المنظمات الإرهابية (في #سوريا) فحسب؛ بل مع القوى الإمبريالية التي تختبئ وراءهم — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 10, 2018

​وتابع، خلال مؤتمر لحزب "العدالة والتنمية" في ولاية مانيسا غربي البلاد، "نحن لا نخوض كفاحا ضد المنظمات الإرهابية في سوريا فحسب، بل مع القوى الإمبريالية التي تختبئ وراءهم".

وأكد رئيس الوزراء التركي تصميم بلاده على "مواصلة عملية غصن الزيتون بهدف القضاء على الإرهابيين في عفرين"، مبينا أن العملية لن تؤثر على اقتصاد البلاد.

وقال في هذا الإطار "اقتصاد تركيا لا يتأثر بعمليات من هذا النوع"، مشددا على أن الشعب التركي يمتلك القوة الكافية للرد على جميع من يريد تقويض الوحدة والسلامة والأخوة في تركيا.