البنتاغون: أمريكا تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات لأراضيها وشعبها

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أنها لم تشارك في العملية العسكرية الإسرائيلية في سوريا.

© Sputnik. Michail Fomichev إسرائيل: الهجوم على الدفاعات الجوية السورية هو الأوسع منذ العام 1982 وقد تم بنجاح تام

قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" إن الولايات المتحدة تؤيد تماما حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات، بعد أن قصفت إسرائيل 12 هدفا إيرانيا وسوريا في الأراضي السورية، بما في ذلك نظم للدفاع الجوي السورية. بحسب ما ذكرته رويترز.

وبيّن المتحدث أدريان رانكين غالواي "إن وزارة الدفاع الأمريكية لم تشارك فى هذه العملية العسكرية". وأضاف

"إن اسرائيل هي أقرب شريك أمني لنا في المنطقة ونحن نؤيد تماما حق إسرائيل المتأصل في الدفاع عن نفسها وأراضيها وشعبها".

وشنت إسرائيل غارات جوية بعد أن أطلقت على طائرات إسرائيلية مضادات جوية سورية وأسقطت واحدة من طراز "إف — 16" وهي عائدة من غارة داخل الأراضي السورية اليوم السبت.

وأكد رانكين غالواي أن بلاده تتشاطر مخاوف الكثيرين في أنحاء العالم من نشاطات إيران التي وصفها بـ"المزعزعة للاستقرار".