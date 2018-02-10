البنتاغون: أمريكا تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات لأراضيها وشعبها

وبيّن المتحدث أدريان رانكين غالواي "إن وزارة الدفاع الأمريكية لم تشارك فى هذه العملية العسكرية". وأضاف
"إن اسرائيل هي أقرب شريك أمني لنا في المنطقة ونحن نؤيد تماما حق إسرائيل المتأصل في الدفاع عن نفسها وأراضيها وشعبها".
وشنت إسرائيل غارات جوية بعد أن أطلقت على طائرات إسرائيلية مضادات جوية سورية وأسقطت واحدة من طراز "إف — 16" وهي عائدة من غارة داخل الأراضي السورية اليوم السبت.
وأكد رانكين غالواي أن بلاده تتشاطر مخاوف الكثيرين في أنحاء العالم من نشاطات إيران التي وصفها بـ"المزعزعة للاستقرار".
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