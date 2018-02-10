نتنياهو: أخبرت بوتين بأننا لن نسمح بتموضع إيران داخل سوريا وحقنا الدفاع عن أنفسنا

وقال نتنياهو في بيان أعقب تصريحات أدلى بها من وزارة الدفاع، اليوم السبت، إنه أجرى محاثات هاتفية مع الرئيس بوتين، أكد خلالها "سنواصل الدفاع عن أنفسنا بكل حزم وإصرار إزاء أي اعتداء علينا وإزاء أي محاولة إيرانية للتموضع عسكريا في سوريا أو في أي مكان آخر".
وأضاف
"اتفقنا على أن التنسيق الأمني بين جيشينا سيستمر".
وأشار نتنياهو إلى أنه تحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون بعد التطورات في سوريا. بحسب ما ذكرته رويترز.
ولفت رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن بلاده تسعى للسلام لكنها ستواصل الدفاع عن نفسها ضد أي هجوم أو محاولة إيرانية لترسيخ وجودها في سوريا.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)