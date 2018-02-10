نائب الرئيس الأمريكي: اتفقنا مع كوريا الجنوبية واليابان على عزل كوريا الشمالية

أعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس اليوم السبت 10 فبراير/ شباط أن بلاده وكوريا الجنوبية واليابان اتفقوا على ضرورة عزل كوريا الشمالية.

وقال مايك بنس إن العزل سببه برنامج كوريا الشمالية النووي، وذلك بعد مباحثات أجريت على هامش دورة الألعاب الأولمبية في كوريا الجنوبية، حسب رويترز.

وأشار بنس خلال رحلته الجوية للعودة إلى الولايات المتحدة إلى أنه ليس هناك خلاف بين أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية على مواصلة عزل كوريا الشمالية اقتصاديا ودبلوماسيا.

وربط بنس توقف العزل بتخلي كوريا الشمالية عن برنامجها النووي وكذلك الصواريخ الباليستية.