مقتل ضابطين في إطلاق نار بولاية أوهايو الأمريكية

أعلنت الشرطة الأمريكية، السبت، مقتل ضابطين بإطلاق نار في ولاية أوهايو.

ونقلت قناة "فوكس 28" الأمريكية عن الشرطة قولها، إن الضابطين قتلا إثر استجابتهما لاتصال هاتفي على خط الطوارئ "911".

BREAKING: The two police officers killed in the line of duty have been identified as Anthony Morelli and Eric Joering, authorities say — WTTE FOX 28 (@fox28columbus) February 10, 2018

وأضافت الشرطة، أن أحد الضابطين لقي حتفه في موقع الحادث، بينما توفى الثاني متأثرا بإصابته في المستشفى.

ولفتت إلى أنها تمكنت من احتجاز المشتبه به بتنفيذ إطلاق النار (لم تعلن هويته)، وتم نقله إلى مستشفى محلي، في إشارة على ما يبدو إلى إصابته في تبادل لـ إطلاق النار مع ضابطي الشرطة القتيلين.

It is with a heavy heart we report a second Westerville officer has been killed in the line of duty. We will share more details here as it becomes available. — City of Westerville (@tellwesterville) February 10, 2018

هذا وأعرب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن تعازيه فى وفاة رجال الشرطة فى أوهايو.

وغرد ترامب على "تويتر" مقدما تعازيه لأهالي الضابطين، قائلا، "أصلي من أجل الضابطين وأسرهم ومن أجل الجميع في ويستر فيل".