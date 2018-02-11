روسيا لا تمانع في بيع صواريخ "إس-400" للولايات المتحدة

أعلن رئيس شركة "روستيخ" للصناعات العسكرية الروسية، سيرغى تشيميزوف، أمس السبت، أن روسيا يمكنها بيع الولايات المتحدة الأمريكية نظام الدفاع الجوى الروسى من طراز "إس-400"، اذا أعربت واشنطن عن رغبتها فى ذلك.

وقال تشيميزوف، في مقابلة مع صحيفة " واشنطن بوست "، "لا توجد مشكلة من وجهة النظر الاستراتيجية، ولا أرى أي مشاكل كذلك بالنسبة للأمن القومي الروسي، بل على العكس، اذا كانت البلاد قادرة على حماية مجالها الجوى، ستشعر بمزيد من الأمان، وأن الذين ينوون مهاجمة مثل هذا البلد سوف يفكرون مرتين".

وردا على سؤال حول الهدف الاستراتيجي المتمثل في بيع أنظمة روسية من طراز "إس-400" إلى تركيا، وهي دولة عضو في الناتو، أجاب تشيميزوف، بأن "إس-400 ليس نظاما هجوميا، إنه نظام دفاعي، يمكننا بيعه للأمريكيين إذا رغبوا.

وأشار إلى أن هناك الكثير من الدول تود شراء هذه المنظومات من روسيا، لافتا إلى أن المعلومات المتوفرة لديه تدل على أن "إس-400" أفضل من حيث قدراتها مقارنة بالمنظومات الأمريكية.

وتعد منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400" هي أحدث نظام صواريخ مضاد للطائرات. وهي مصممة لتدمير جميع أنواع الأهداف الطائرة، والصواريخ المجنحة (كروز)، بالإضافى إلى الصواريخ الباليستية، بما في ذلك الصواريخ متوسطة المدى، ويمكن أيضا أن تستخدم ضد الأهداف الأرضية. ونطاق إس-400 هو 400 كيلومتر، وهي قادرة على تدمير الأهداف على ارتفاع 30 كيلومترا. وقد بدأ العمل بهذه المنظومة في الجيش الروسي منذ عام 2007.