مقتل 4 وإصابة 9 أخرين في هجوم على قاعدة عسكرية بالهند

قتل جنديان هنديان واثنان من المهاجمين، السبت، خلال تبادل لإطلاق النار بعدما هاجمت مجموعة يعتقد أنها تضم متمردين قاعدة عسكرية في منطقة غامو في كشمير الهندية.

وأسفر الهجوم أيضا عن إصابة 9 أشخاص بينهم نساء وأطفال بعدما اقتحم مسلحون معسكرا للجيش قرب غامو، ثاني أكبر مدينة في المنطقة المتنازع عليها قرب الحدود مع باكستان.

وأفاد بيان للجيش بأن "الجيش قتل اثنين من الإرهابيين مدججين بالسلاح. وقتل ضابطان وأصيب 9 آخرون بجروح بينهم 5 نساء وأطفال".

© AFP 2018/ Narinder Nanu صحيفة: الهند وباكستان على حافة الحرب

وأكد مسؤولون أنه تم إجلاء كثير من الأشخاص من جناح عائلات الجنود قبل أن تبدأ قوات النخبة عملية للرد على المهاجمين، بحسب "فرانس برس".

وتعد جامو الواقعة على سفوح المنطقة الجبلية هادئة نسبيا إلا أنها شهدت مرارا هجمات شنها مسلحون على القواعد العسكرية قرب الحدود مع باكستان.

ويأتي الهجوم بعد شهر فقط من إعلان الهند أنها نفذت "ضربات محددة" على قواعد لمسلحين في الجزء الباكستاني من كشمير ردا على مقتل 19 جنديا في هجوم استهدف قاعدة أخرى في المنطقة المتنازع عليها في أيلول/سبتمبر 2016.

وتتهم الهند جارتها بإرسال مسلحين عبر الحدود لمهاجمة قواتها، وهو ما تنفيه باكستان.

وكشمير مقسمة بين الجانبين منذ إنتهاء الاستعمار البريطاني عام 1947. ويطالب الطرفان بالمنطقة كاملة وخاضا حربين من أجل ذلك حتى الأن.