سوريا... مقتل أكثر من ألف شخص في أول أسبوع من فبراير فقط

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، السبت، إلى وقف فوري للتصعيد في سوريا بعد أن هجوم إسرائيل عليها.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك في بيان، إن غوتيريش "يتابع عن كثب التصعيد العسكري المقلق في سوريا والتوسع الخطير للنزاع خارج حدودها".

وشدد غوتيريش على ضرورة التزام جميع الأطراف، في سوريا والمنطقة، بالقانون الدولي.

© AP Photo/ US NAVY أمريكا: تجهيز "توماهوك" لضرب سوريا

وقال دوغاريك، إن غوتيريش "يدعو الجميع إلى العمل من أجل وقف تصعيد العنف، على نحو فوري وغير مشروط، وإلى ضبط النفس".

وجاء في بيان الأمم المتحدة أن الشعب السوري يعاني من "أكثر الفترات عنفا في ما يقرب من 7 سنوات من النزاع".

وأشار البيان إلى أنه "تم الإبلاغ عن وجود أكثر من ألف ضحية من بين المدنيين جراء ضربات جوية في الأسبوع الأول من شباط/فبراير وحده".

هذا وأعلنت إسرائيل، أمس السبت، شن غارات "واسعة النطاق" قالت إنها استهدفت مواقع "إيرانية وسورية" داخل الأراضي السورية، بعد سقوط أحدى مقاتلاتها من طراز إف-16 في أراضيها، وإثر اعتراضها لطائرة من دون طيار في أجوائها قالت إنها إيرانية انطلقت من سوريا.

وأعلن الجيش الإسرائيلي إن طائرته إف-16 سقطت في شمال إسرائيل وأصيب أحد طياريها الاثنين إصابة بالغة.