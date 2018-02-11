هولندا تفرض قيودا جديدة على السائحين

وقالت السلطات الهولندية، إن القيود تخص المجموعات التي يفوق عدد السياح فيها الـ5 أشخاص، وتشمل منع تناول الكحول وتعاطي المخدرات بالحي، فضلا عن منع تصوير "فتيات الليل" خلف الواجهات الزجاجية المشهورة وألزمت المرشدين السياحيين بأن يقف السياح وظهورهم لجهة النوافذ الزجاجية للمحال "الفاترينات" التي تعرض الفتيات لهم.

© REUTERS/ Morris Mac Matzen ملك هولندا ما زال يعمل طيارا مدنيا حتى بعد اعتلائه العرش

وأوضحت، أنها لجأت إلى هذه التدابير لتقليص تدفق السياح إلى الحي المزدحم، الذي يقطنه حوالي 3 آلاف مواطن ويعد أحد المعالم السياحية في العاصمة.

وبموجب القواعد الجديدة، يتعين على المرشد السياحي الذي يشرف على مجموعة يجاوز عدد السياح فيها 20 شخصا، تقديم الطلب للحصول على التصريح من السلطات.

وشددت السلطات على أن المرشدين السياحيين والشركات السياحية التى تخرق القواعد ستفرض عليها غرامات قاسية، تصل إلى 190 يورو للمرشد و950 يورو للشركة وفي حالة التكرار لـ 3 مرات يتعرض المرشد السياحي لعقوبة سحب الترخيص.

ومنطقة "الأضواء الحمراء" في أمستردام هو التقاء الشوارع في أقدم حي بأمستردام حيث ستجد العديد من الملاهي والمقاهي، كما تصطف على جوانبه "فاترينات" تعرض فتيات الليل للسياح، وهذا الشارع يعد واحدا من الشوارع الأكثر شهرة في جميع أنحاء أوروبا.