شاهد... مقتل 3 في تحطم طائرة هليكوبتر أمريكية

قالت وسائل إعلام في ولاية أريزونا الأمريكية ومتحدث باسم الطيران الاتحادي، إن طائرة هليكوبتر سياحية تحطمت في الأخدود العظيم (جراند كانيون) يوم السبت مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين.

ووفقا لـ"رويترز"، قال موفد إدارة طوارئ لمحطة تلفزيون محلية، إن الطائرة كانت تقوم بجولة في الأخدود العظيم (جراند كانيون)، أحد أهم الوجهات السياحية في الولايات المتحدة، عندما سقطت.

UPDATE#2: Another image from wreckage of tour helicopter crash in Grand Canyon. Pic courtesy Teddy Fujimoto. @News3LV pic.twitter.com/oyuxxq9HoO — Gerard Ramalho (@GerardNews3LV) February 11, 2018

وأضاف أن 3 أشخاص لاقوا حتفهم بينما أصيب 4 وأن السلطات ربما تبحث عن شخص أو شخصين آخرين.