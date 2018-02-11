شرطة إندونيسيا: إصابة 4 في هجوم لمسلح بسكين على أشخاص أثناء توجههم لكنيسة

قال مسؤولون إن مسلحا بسكين هاجم أشخاصا أثناء توجههم لكنيسة في مدينة يوجياكارتا في إندونيسيا اليوم الأحد وأصاب أربعة منهم قبل أن تطلق الشرطة النار عليه.

ولم تؤكد الشرطة بعد إن كانت الواقعة مرتبطة بالإرهاب. بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

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وقالت الشرطة إنها تحقق في دوافع الهجوم وتعتقد أن منفذه طالب جامعي. ومدينة يوجياكارتا هي مركز ثقافي في جزيرة جاوة الرئيسية في البلاد.

وقال يوليانتو المتحدث باسم شرطة يوجياكارتا "لا نستطيع أن نؤكد بعد أن الواقعة مرتبطة بالإرهاب… يمكننا أن نؤكد أن المشتبه به اعتقل ويتلقى العلاج في المستشفى".

وأضاف أن الشرطة أطلقت النار على المهاجم، الذي لم يتم تحديد هويته بعد، في البطن. ولم يتضح بعد مدى خطورة حالة المصابين في الهجوم.

وإندونيسيا دولة علمانية رسميا فيما هي أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان. وهناك أقليات بأعداد كبيرة في البلاد من المسيحيين والهندوس ومعتنقي ديانات تقليدية.

وتزايدت توترات اجتماعية ودينية في السنوات الأخيرة مع تنامي دعوات من جماعات متطرفة بتطبيق الشريعة الإسلامية في عموم البلاد.

كما شهدت إندونيسيا صعودا في موجات التشدد المحلية التي استلهمت أفكارها جزئيا من تنظيم "داعش".