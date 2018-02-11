إيران تعرض صاروخ باليستي جديد في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية

انطلقت مظاهرات حاشدة، اليوم الأحد، في كافة المحافظات الإيرانية شارك فيها الآلاف احتفالا بالذكرى الـ39 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، وعرض الحرس الثوري صاروخ باليستي جديد بالتزامن مع انطلاق المظاهرات.