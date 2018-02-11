الدفاع الأفغانية: مقتل 16 مسلحا بعمليات عسكرية في 9 ولايات

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، مقتل 16 مسلحا، وإصابة 8 آخرين، في عمليات عسكرية، نفذتها في 9 ولايات خلال الـ24 ساعة الماضية.

كابول — سبوتنيك . وذكرت الوزارة، في الإيجاز الصحفي اليومي، صباح اليوم الأحد، 11 فبراير/ شباط، أن "العمليات أدت إلى مقتل 16 إرهابياً، بما في ذلك قيادي في حركة طالبان ، وإصابة 8 عناصر بجروح، فضلا عن إلقاء القبض على 9 مشتبه بهم".

وأوضحت الوزارة، أن "العملية شملت ولايات "ننغرهار وبكتيا وأورزغان وزابول وفراه وفارياب وتخار ونيمروز وهلمند"، مضيفة أن عدد من المديريات في ولاية هلمند، شهدت اشتباكات ومعارك أسفرت عن مصرع 6 إرهابيين وإصابة 5 بالإضافة إلى تدمير 32 مركزاً لـ"الأعداء" كما تم ضبط كميات من الذخيرة و 16 لغم وسيارات ودراجات نارية".

وفي أورزغان وفراه المجاورة لولاية هلمند، لقي 5 مقاتلين مصرعهم في المواجهات بين الطرفين، مؤكدة أن الجيش قتل 5 إرهابيين بينهم قيادي بطالبان يدعى "مير ولي" وأصيب 3 بجروح عرف منهم "قاري صفة ومولودي إكرام الدين" في ولاية تخار شمالي أفغانستان".

وتعاني أفغانستان من اضطرابا أمنيا بسبب انتشار تنظيمات إرهابية مثل حركة طالبان، والحركات المتحالفة معها، وتنظيم "داعش" الإرهابي، بينما تقوم قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية بعمليات مشتركة لمكافحة الإرهاب في جميع أنحاء البلاد.