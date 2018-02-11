روحاني: أمريكا هزمت ونحن وحلفائنا انتصرنا على الإرهاب في المنطقة

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد 11 فبراير/ شباط، إن طهران نجحت في دعم حلفائها بمكافحة الإرهاب وحققت انتصارا في سوريا.

© Sputnik. Michael Klementiev روحاني: يجب أن لا تشعر أية دولة في المنطقة بالخطر والتهديد من دول الجوار

وذكر الرئيس الإيراني، بحسب ما نقلت عنه وكالة " فارس "، إلى أنه تم تحقيق الانتصار وكذلك إنقاذ شعوب المنطقة من مخاطر التقسيم ، مشيرا إلى أن "أمريكا هزمت خلال العام الماضي".

وقال الرئيس روحاني، في كلمته خلال احتفالات ذكرى انتصار الثورة الاسلامية في طهران، "إن الاعداء خططوا لتقسيم بلدان المنطقة ومنها العراق وسوريا، إلا أن هذه المخططات آلت إلى الفشل كما أنهم حاولوا إثارة الاضطرابات في لبنان أيضا لكنهم فشلوا أيضا".

وتابع "إيران تريد الاستقرار والثبات والمنطقة، وقد شهدنا فشل وهزيمة الأمريكيين خلال الأعوام الماضية، كما أثبت الشعب الإيراني بصموده وتضامنه إنه قادر على إحباط المؤامرات الأمريكية"، مشيرا إلى أن واشنطن حاولت ممارسة الضغوط على الشعب الإيراني عبر مجلس الأمن إلا أنها فشلت.

وتتطرق الرئيس الإيراني للحديث عن الاتفاق النووي، الذي أبرمته بلاده عام 2015، قائلا "حاولت أمريكا تدمير الاتفاق النووي، لكنها إذا انتهكت الاتفاق فإنهم هم من سيتضرر".