الأركان التركية: تحييد 1266 "إرهابيا" منذ انطلاق "غصن الزيتون"

أعلنت رئاسة الأركان التركية، تحييد 1266 "إرهابياً" منذ انطلاق عملية "غصن الزيتون" في منطقة عفرين السورية.

© REUTERS/ Umit Bektas يلدريم: نخوض كفاحا لا هوادة فيه ضد المنظمات الإرهابية في سوريا

وقالت الأركان التركية، في بيان لها، اليوم الأحد، 11 فبراير/ شباط، إن "مقاتلاتها تمكنت اليوم من تدمير 19 هدفاً للإرهابيين في عفرين، بينها ملاجئ وتحصينات ومخازن للأسلحة والذخائر"، وذلك وفقاً لوكالة "الأناضول" الرسمية التركية

وأوضحت الأركان التركية، أن قوات "غصن الزيتون"، تمكنت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية من تحييد 86 إرهابياً، ليرتفع العدد إلى 1266 منذ انطلاق العملية.

ويواصل الجيش التركي والجيش السوري الحر، منذ 20 يناير/ كانون الثاني المنصرم، عملية "غصن الزيتون" ضد المواقع العسكرية لقوات سوريا الديمقراطية، ووحدات حماية الشعب الكردية وتنظيم "داعش الإرهابي" في عفرين.

ووصلت دفعة جديدة من التعزيزات العسكرية التركية، مساء أمس السبت، إلى ولاية هطاي الحدودية مع سوريا جنوبي البلاد، بغية الانتقال منها إلى منطقة عفرين في إطار عملية "غصن الزيتون".