الأركان التركية: تحييد 1266 "إرهابيا" منذ انطلاق "غصن الزيتون"

وأوضحت الأركان التركية، أن قوات "غصن الزيتون"، تمكنت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية من تحييد 86 إرهابياً، ليرتفع العدد إلى 1266 منذ انطلاق العملية.
ويواصل الجيش التركي والجيش السوري الحر، منذ 20 يناير/ كانون الثاني المنصرم، عملية "غصن الزيتون" ضد المواقع العسكرية لقوات سوريا الديمقراطية، ووحدات حماية الشعب الكردية وتنظيم "داعش الإرهابي" في عفرين.
ووصلت دفعة جديدة من التعزيزات العسكرية التركية، مساء أمس السبت، إلى ولاية هطاي الحدودية مع سوريا جنوبي البلاد، بغية الانتقال منها إلى منطقة عفرين في إطار عملية "غصن الزيتون".
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