موقع أمريكي يكشف استراتيجية "انتصار الصين" على الولايات المتحدة

وسيعتمد الجيش الصيني على السرعة للقضاء على كل وسائل الاتصال العسكرية بين الوحدات الأمريكية المختلفة، بالإضافة الى اختراق بيانات القيادة العسكرية الأمريكية وشلها بشكل كامل، الأمر الذي سيؤدي الى ضياع التنسيق بين الوحدات العسكرية المختلفة والقيادة العسكرية بعد قطع الاتصالات.
هذه الخطوة ستؤدي الى فوضى عارمة في صفوف القوات الأمريكية ما سيسبب بتراجعها وتفككها بسبب غياب الاتصال والتنسيق. وبهذا سيستطيع الجيش الصيني ببساطة الانتصار في أي معركة على الأرض.
وبحسب الخبراء فإن الاستراتيجية الصينية القديمة مشابهة لإستراتيجية وتكتيك الجيش الأمريكي الذي تم اعتماده خلال عملية عاصفة الصحراء ضد العراق عام 1991.
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