موقع أمريكي يكشف استراتيجية "انتصار الصين" على الولايات المتحدة

كشف موقع " RAND Corporation" الأمريكي عن استراتيجية صينية عمرها أكثر من 2500 وضعت من قبل القائد الصيني صن تزو الذي اعتمد على مبدأ كسب الحرب من دون المشاركة في المعركة.

© Photo/ Public Domain الصين تطور تكنولوجيا جديدة لإخفاء غواصاتها النووية

وبحسبالأمريكي، في حال حدوث أي توتر بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين و يتطور الى حرب بين الدولتين ستسعى الصين الى لجم الولايات المتحدة من خلال منعها استعمال قوتها العسكرية في البحر والبر والجو.

وسيعتمد الجيش الصيني على السرعة للقضاء على كل وسائل الاتصال العسكرية بين الوحدات الأمريكية المختلفة، بالإضافة الى اختراق بيانات القيادة العسكرية الأمريكية وشلها بشكل كامل، الأمر الذي سيؤدي الى ضياع التنسيق بين الوحدات العسكرية المختلفة والقيادة العسكرية بعد قطع الاتصالات.

هذه الخطوة ستؤدي الى فوضى عارمة في صفوف القوات الأمريكية ما سيسبب بتراجعها وتفككها بسبب غياب الاتصال والتنسيق. وبهذا سيستطيع الجيش الصيني ببساطة الانتصار في أي معركة على الأرض.

وبحسب الخبراء فإن الاستراتيجية الصينية القديمة مشابهة لإستراتيجية وتكتيك الجيش الأمريكي الذي تم اعتماده خلال عملية عاصفة الصحراء ضد العراق عام 1991.