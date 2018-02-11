نتنياهو: سددنا ضربات قاسية للقوات الإيرانية والسورية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد 11 فبراير/ شباط، إن بلاده سددت "ضربة قاسية للقوات الإيرانية والسورية"، مشيرا إلى أن إسرائيل تواصل ضرب أي محاولة للمساس بها.

وذكر نتنياهو، في بداية الجلسة الحكومية الأسبوعية، "تحدثت قبل عدة دقائق هاتفيا مع الملاح وسعدت لسماع أنه بخير. يسعدني أيضا سماع أن حالة الطيار قد تحسنت ونتمنى لهما الشفاء الكامل والعاجل".

رئيس الوزراء نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية:



تحدثت قبل عدة دقائق هاتفيا مع الملاح وسعدت لسماع أنه بخير. يسعدني أيضا لسماع أن حالة الطيار قد تحسنت ونتمنى لهما الشفاء الكامل والعاجل. — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) February 11, 2018

​وتابع رئيس الحكومة الإسرائيلية "نؤدي التحية لطيارينا ولجنودنا ولقادتنا وعلى رأسهم رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع. إنهم يحمون دولة إسرائيل ونفتخر بهم".

رئيس الوزراء نتنياهو: نؤدي التحية لطيارينا ولجنودنا ولقادتنا وعلى رأسهم رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع. إنهم يحمون دولة إسرائيل ونفتخر فيهم. — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) February 11, 2018

​وأضاف، بحسب ما نقل عنه أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، "سددنا أمس ضربات قاسية للقوات الإيرانية والسورية. أوضحنا للجميع بشكل لا لبس فيه أن قواعد العمل التي نعمل بموجبها لن تتغير إطلاقا، سنواصل ضرب أي محاولة للمس بنا. هذه كانت سياستنا وهذه ستبقى سياستنا".

رئيس الوزراء نتنياهو: سددنا أمس ضربات قاسية للقوات الإيرانية والسورية. أوضحنا للجميع بشكل لا لبس فيه أن قواعد العمل التي نعمل بموجبها لن تتغير إطلاقا – سنواصل ضرب أي محاولة للمس بنا. هذه كانت سياستنا وهذه ستبقى سياستنا. — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) February 11, 2018

​واختتم نتنياهو كلمته بالقول "أود أن أقول إنني أفتخر بكم، أيها المواطنون الإسرائيليون. أثبتنا أمس مرة أخرى بأننا نعلم كيف نتلاحم في لحظات الاختبار من أجل صد أعدائنا وصون دولتنا".

وكانت الطائرات الحربية الاسرائيلية قد نفذت، أمس السبت، غارات على 12 موقعا داخل سوريا، وذلك بعد أن أسقطت الدفاعات السورية طائرة إسرائيلية من طراز إف 16.