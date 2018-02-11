أمريكا وتركيا تبحثان سبل مكافحة الإرهاب وتؤكدان على الشراكة الاستراتيجية

بحث المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين مع مستشار الأمن القومي الأمريكي هربرت ماكماستر الذي يزور تركيا، سبل مكافحة الإرهاب، والشراكة الاقتصادية بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية.

© AFP 2018/ Bulent Kilic تركيا تتفق مع الولايات المتحدة على وقف تزويد المقاتلين الأكراد بالسلاح

أنطاكيا — سبوتنيك . وذكر بيان صادر عن الرئاسة التركية، اليوم الأحد، أن "كالين وماكماستر بحثا سبل تعزيز مكافحة الإرهاب، والتأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين أمريكا وتركيا".

وأضاف البيان "كما تبادلا الآراء حول العلاقات بين البلدين والتحديات الاستراتيجية المشتركة وتطورات الوضع في المنطقة، إضافة إلى بحث العلاقات التي تؤثر سلبا على العلاقات بين البلدين".

وكانت تركيا قد حثت الولايات المتحدة، في 25 كانون الثاني/يناير، على وقف دعمها لوحدات حماية الشعب الكردية أو المخاطرة بمواجهة القوات التركية الموجودة في سوريا، وذلك في أحد أقوى تصريحات أنقرة حول احتمال حدوث مواجهة بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

وتسلط التصريحات التي أدلى بها المتحدث باسم حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الضوء على التوتر المتزايد بين البلدين بعد 6 أيام من إطلاق تركيا عملية جوية وبرية باسم "غصن الزيتون" في منطقة عفرين شمال غربي سوريا.

وفتحت مواجهة تركيا لوحدات حماية الشعب، التي تعتبرها مصدر تهديد أمني لها، جبهة جديدة للقتال في الحرب الدائرة في سوريا.