الجيش الإسرائيلي: وجهتنا ليس للتصعيد ولكن قدراتنا عالية ولن نتردد في استخدامها

قال قائد الجبهة الشمالية في الجيش الإسرائيلي يؤال سطريك، اليوم الأحد 11 فبراير/ شباط، إن وجهة تل أبيب ليست للتصعيد، منوها إلى أن قدرات جيشه عالية ولن يتردد في استخدامها.