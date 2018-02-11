إيران تعلن انتحار ناشط كندي في سجونها

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، اليوم الأحد، انتحار ناشطا إيرانيا يحمل الجنسية الكندية أثناء احتجازه، بسبب كم الأدلة المتوافرة ضده في قضية تجسس.

© Sputnik. جهاز الإعلام للجيش الإسرائيلي إيران: إسقاط الجيش السوري للطائرة الإسرائيلية سيغير قواعد الاشتباك بالمنطقة

ووفقا لوكالة "رويترز"، كتب نجل كاووس سيد إمامي على تويتر يوم السبت أن أباه الذي اعتُقل في 24 يناير/كانون الثاني توفي في السجن.

وكان سيد إمامي(63 عاما) ناشطا بيئيا وأستاذا في علم الاجتماع في جامعة الإمام الصادق بإيران.

وقال رام إمامي "أنباء وفاة والدي يستحيل تفهمها. ما زلت لا أصدق ذلك. الأسرة طلبت إجراء تشريح مستقل".

وكان سيد إمامي عضو مجلس الإدارة المنتدب بالصندوق الفارسي لتراث الحياة البرية الذي يسعى إلى حماية حيوانات إيران النادرة وهو باحث في علم الاجتماع تلقى تدريبه في الولايات المتحدة.

وقال عباس جعفري دولت أبادي مدعي عام طهران لوكالة العمال الإيرانية للأنباء: "إنه كان أحد المتهمين في قضية تجسس وللأسف انتحر في السجن بعد أن عرف أن كثيرين أدلوا باعترافات ضده وبسبب اعترافاته هو شخصيا".

وأضاف جعفري دولت أبادي يوم السبت، أن قوات الأمن الإيرانية اعتقلت عدة أشخاص "كانوا يجمعون معلومات سرية في أماكن استراتيجية تحت ستار مشروعات علمية وبيئية".

وأوضح نجل سيد إمامي على تويتر، أن السلطات اتصلت يوم الجمعة بأمه لإبلاغها أن والده انتحر في سجن إيفين بطهران.

وقال مركز حقوق الإنسان في إيران، وهو منظمة غير ربحية مقرها في نيويورك، إن ما لا يقل عن تسعة موظفين ومسؤولين تنفيذيين آخرين من الصندوق الفارسي لتراث الحياة البرية اعتقلوا في نفس اليوم الذي اعتقل فيه سيد إمامي، مستشهدا بمعلومات من أحد أقارب أولئك الذين ألقي القبض عليهم.

وأتم المركز أن من بين المعتقلين الإيراني الأمريكي مراد طاهباز، وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة "على علم بالتقارير التي تقول إنه تم اعتقال مواطن أمريكي في إيران".