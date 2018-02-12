البيت الأبيض يعرب عن تعازيه فى كارثة تحطم الطائرة الروسية

أعرب البيت الأبيض، اليوم الاثنين، عن تعازيه بكارثة تحطم الطائرة الروسية "إيه إن 148" بموسكو، يوم الأحد.

واشنطن — سبوتنيك. وقال المكتب الصحفي للبيت الأبيض في بيان: إن" الولايات المتحدة تشعر بالحزن العميق للخسائر المأساوية في الأرواح على متن الطائرة رحلة 703 لشركة ساراتوف الجوية، ونقدم تعازينا لأسر الضحايا وشعب روسيا".

© REUTERS/ MAXIM SHEMETOV شاهد لحظة اصطدام الطائرة الروسية المنكوبة بالأرض

تحطمت الطائرة الروسية ، وهي من طراز "أنتونوف إن-148"، وتابعة لشركة خطوط الطيران (ساراتوف)، يوم الأحد، وعلى متنها 71 شخصا، بعد فترة قصيرة من إقلاعها من مطار دوموديدوفو بموسكو.

وكانت الطائرة في طريقها إلى مطار أورسك بمنطقة أورينبورغ.

وفقد الاتصال بالطائرة، وهي روسية الصنع وعمرها 7 سنوات، عند الساعة 14:21 بتوقيت موسكو (11:21 بتوقيت غرينتش) بعد عدة دقائق من الاقلاع.

وقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "خالص تعازيه لأسر الضحايا" وكلف الحكومة بتشكيل لجنة للتحقيق في الحادث.