البيت الأبيض يعرب عن تعازيه فى كارثة تحطم الطائرة الروسية

واشنطن — سبوتنيك. وقال المكتب الصحفي للبيت الأبيض في بيان: إن" الولايات المتحدة تشعر بالحزن العميق للخسائر المأساوية في الأرواح على متن الطائرة رحلة 703 لشركة ساراتوف الجوية، ونقدم تعازينا لأسر الضحايا وشعب روسيا".
وكانت الطائرة في طريقها إلى مطار أورسك بمنطقة أورينبورغ.
وفقد الاتصال بالطائرة، وهي روسية الصنع وعمرها 7 سنوات، عند الساعة 14:21 بتوقيت موسكو (11:21 بتوقيت غرينتش) بعد عدة دقائق من الاقلاع.
وقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "خالص تعازيه لأسر الضحايا" وكلف الحكومة بتشكيل لجنة للتحقيق في الحادث.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)