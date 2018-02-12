الولايات المتحدة تعلن استعدادها لإجراء محادثات مع كوريا الشمالية

أعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، اليوم الاثنين، أن واشنطن ستواصل ضغطها على كوريا الشمالية ولكنها مستعدة لإجراء محادثات معها.

واشنطن — سبوتنيك . وقال بنس فى مقابلة مع صحيفة " واشنطن بوست ": إن "حملة الضغط على كوريا الشمالية ستستمر وستصبح أكثر قوة، ولكن في حال أرادو التحدث، سنتحدث".

وقال نائب الرئيس الأمريكي، ردا على سؤال ما هي الخطوات التي يجب أن تتخذها بيونغ يانغ، للبدء برفع العقوبات عنها: "لا أعرف، لهذا السبب هناك ضرورة للمفاوضات".

يذكر أن الموقف الرسمي للولايات المتحدة يطالب بتخلي كوريا الشمالية عن برنامجاها النووي و الصاروخي وعقب ذلك ستوافق واشنطن على المفاوضات.