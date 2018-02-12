العثور على 40 مليون يورو مزيفة مع رجل في إيطاليا

وقالت الشرطة الإيطالية، إنه "خلال عمليات تفتيش في قرية توري دل غريكو عن نقود مزيفة، عثر موظفو إنفاذ القانون على عدة براميل بلاستيكية، مغلقة بإحكام مع أغطية مضادة للماء داخل حظيرة.
وكشفت الشرطة، أن النقود المزيفة كانت مع رجل مسن يعيش في القرية، وبلغت قيمتها حوالي 41 مليون يورو، مضيفة أنه تم طباعتها بشكل احترافي وعلى مستوى عال من الدقة.
وبالإضافة إلى الأوراق النقدية، تم العثور في البراميل على 3 أجهزة لطباعة الأوراق النقدية المزيفة من فئة 50 يورو، فضلا عن بعض الأوراق المستخدمة في عملية الطباعة والتزوير.
ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، تطلب الأمر 6 من ضباط إنفاذ القانون وحوالي 5 ساعات عمل لحساب جميع الأموال المصادرة.
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