العثور على 40 مليون يورو مزيفة مع رجل في إيطاليا

قامت الشرطة الإيطالية، يوم الأحد، بمصادرة أكثر من 40 مليون يورو مزيفة خلال عمليات تفتيش في مدينة نابولى.

وقالت الشرطة الإيطالية، إنه "خلال عمليات تفتيش في قرية توري دل غريكو عن نقود مزيفة، عثر موظفو إنفاذ القانون على عدة براميل بلاستيكية، مغلقة بإحكام مع أغطية مضادة للماء داخل حظيرة.

© AFP 2018/ LIONEL BONAVENTURE هكذا يتم تزوير الفيزا إلى الدول الأوروبية باستخدام "واتسآب"...

وأضافت الشرطة، "بعد فتحها، عثرنا على 90 حزمة مع الورقات المزيفة من فئة 50 و100 يورو.

وكشفت الشرطة، أن النقود المزيفة كانت مع رجل مسن يعيش في القرية، وبلغت قيمتها حوالي 41 مليون يورو، مضيفة أنه تم طباعتها بشكل احترافي وعلى مستوى عال من الدقة.

وبالإضافة إلى الأوراق النقدية، تم العثور في البراميل على 3 أجهزة لطباعة الأوراق النقدية المزيفة من فئة 50 يورو، فضلا عن بعض الأوراق المستخدمة في عملية الطباعة والتزوير.

ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، تطلب الأمر 6 من ضباط إنفاذ القانون وحوالي 5 ساعات عمل لحساب جميع الأموال المصادرة.