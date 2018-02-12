وزير الخارجية الروسي يعتزم زيارة عدد من الدول الأفريقية

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغى لافروف، يوم الأحد، عزمه زيارة العديد من الدول الأفريقية، بما فيها أنغولا وموزمبيق وزيمبابوي، في الأسابيع المقبلة.

© Sputnik. Host photo agency/Sergey Guneev لافروف: أنظمة الدفاع الأمريكية المضادة للصواريخ تكاد تطوق روسيا

القاهرة — سبوتنيك . وقال لافروف لقناة " روسيا1 "، "سأقوم في الأسابيع المقبلة برحلة أخرى إلى أفريقيا، دعونا نرى كيف تسير الأمور مع شركائنا، أنغولا وموزامبيق وناميبيا وإثيوبيا وزيمبابوي، وهناك الكثير من الأشياء المثيرة للاهتمام، التي سنقوم بها مع شركائنا هناك".

وبتولي فلاديمير بوتين السلطة في روسيا، قام بزيارات إلي عدد من دول المنطقة، وكانت هذه الزيارات نقلة في العلاقات الروسية الأفريقية، وجرى فيها التوقيع علي عدد من الاتفاقيات الدولية والعقود المبرمة بين روسيا وبعض الدول الأفريقية.

ولم يقتصر الحضور الروسي في أفريقيا علي المجلات العسكرية والاقتصادية فقط بل اتسع ليشمل المجال الفكري والثقافي حيث أصبح لروسيا 40 سفارة ومقر دبلوماسي وبعثات تجارية في الدول الأفريقية.