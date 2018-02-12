الجيش التركي يعلن تدمير 15 هدفا تابعا لـ"الإرهابيين" في غارات على عفرين

أعلن الجيش التركي تحييد ألف و369 "إرهابيا" منذ انطلاق عملية "غصن الزيتون"، مؤكداً تدمير 15 هدفا تابعا لـ"المنظمات الإرهابية" في غارات نفذتها المقاتلات التركية في مدينة عفرين على الحدود السورية.

© REUTERS/ OSMAN ORSAL تركيا ترسل تعزيزات عسكرية إضافية لعفرين

وقال بيان صادر عن رئاسة أركان الجيش التركي، إن "عدد المسلحين الذين تم تحييدهم من التنظيمات الإرهابية في عفرين وعلى رأسها تنظيم ب ي د/ بي كا كا الإرهابي وصل إلى 1369"، وذلك وفقاً لوكالة "الأناضول" التركية الرسمية.

وتواصل القوات المسلحة التركية والجيش السوري الحر منذ 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، عملية "غصن الزيتون" التي تستهدف مواقع قوات سوريا الديمقراطية وقوات حماية الشعب الكردية بالإضافة إلى تنظيم "داعش" الإرهابي شمالي سوريا.

#عاجل| الجيش التركي يعلن تحييد ألف و369 إرهابيا منذ انطلاق عملية "#غصن_الزيتون" — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 12, 2018

​بدورها، قالت صحيفة "ديلي صباح" التركية، فقد واصل الجيش التركي إرسال تعزيزات عسكرية إضافية إلى وحداته المتمركزة على الحدود السورية، حيث وصلت قافلة تعزيزات إلى ولاية "هطاي" جنوبي تركيا.

وقالت الصحيفة، إن الموكب الذي وصل إلى قضاء "خاصّة" في هطاي ويضم العديد من الدبابات والمدرعات، سيتم نشرها في الوحدات التركية ضمن عملية "غصن الزيتون"، وأوضحت أن الآليات ستعبر لاحقا الشريط الحدودي للانضمام إلى القوات المشاركة بالعملية في منطقة "عفرين" السورية.