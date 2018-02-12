مسؤول إيراني يكشف تفاصيل ما دار بين قائد الحرس الثوري والأسد

وأضاف محمدي أن همداني قال للأسد: "لا تقلق، إذا سمحت بتوزيع 10 آلاف قطعة سلاح بين الشعب وتعبئة الناس في مجموعات سيزول الخطر"، مشيراً إلى أن الجنرال همداني عبأ 80 ألف من القوات السورية، ودخـّـل حزب الله ساحة الحرب، وتم تعزيز الجيش".
وأوضح قائلا: "اليوم نرى كيف أن الجيش السوري بات قويا لدرجة أنه أسقط مقاتلة للكيان الصهيوني".
وقال محمدي إن طهران تمكنت من إنقاذ الأسد، مؤكدًا أن "طهران تمكنت أيضا من تعزيز من قدراتها في المنطقة".
الجدير بالذكر، أن الحرس الثوري الإیراني أعلن، في يناير/كانون الثاني 2015، مقتل الجنرال حسین همداني قرب مدینة حلب في سوريا، علی ید عناصر تنظيم "داعش الإرهابي" خلال تأدیته مهماته الاستشاریة.
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