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13:16 12 فبراير/ شباط 2018
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    الرئيس السوري بشار الأسد

    مسؤول إيراني يكشف تفاصيل ما دار بين قائد الحرس الثوري والأسد

    © Sputnik. Mikhail Voskresenskiy
    العالم
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    كشف عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، علي آغا محمدي، تفاصيل ما دار في اجتماع خاص بين الرئيس السوري بشار الأسد، والقائد السابق للحرس الثوري، الجنرال حسين همداني.

    الرئيس السوري بشار الأسد
    © REUTERS/ SANA
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    وبحسب وكالة "مهر" الإيرانية، فقد أفاد علي آغا محمدي، بأن "القائد السابق بالحرس الثوري الإيراني الجنرال، حسين همداني، عندما عاد من سوريا قال إنه لما دخل دمشق كان الرئيس السوري بشار الأسد قد توصل إلى نتيجة مفادها أن عليه أن يغادر القصر حيث باتت القوات المهاجمة تحيط بالقصر".

    وأضاف محمدي أن همداني قال للأسد: "لا تقلق، إذا سمحت بتوزيع 10 آلاف قطعة سلاح بين الشعب وتعبئة الناس في مجموعات سيزول الخطر"، مشيراً إلى أن الجنرال همداني عبأ 80 ألف من القوات السورية، ودخـّـل حزب الله ساحة الحرب، وتم تعزيز الجيش".

    وأوضح قائلا: "اليوم نرى كيف أن الجيش السوري بات قويا لدرجة أنه أسقط مقاتلة للكيان الصهيوني".

    وقال محمدي إن طهران تمكنت من إنقاذ الأسد، مؤكدًا أن "طهران تمكنت أيضا من تعزيز من قدراتها في المنطقة".

    الجدير بالذكر، أن الحرس الثوري الإیراني أعلن، في يناير/كانون الثاني 2015، مقتل الجنرال حسین همداني قرب مدینة حلب في سوريا، علی ید عناصر تنظيم "داعش الإرهابي" خلال تأدیته مهماته الاستشاریة.

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