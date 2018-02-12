فرقاطة البحرية البلجيكية تنضم لعملية حلف "الناتو" العسكرية في البحر الأبيض المتوسط

أعلن مصدر عسكري دبلوماسي في بروكسل أن الفرقاطة التابعة للبحرية البلجيكية، بدأت اليوم الاثنين، وللمرة الأولى بالمشاركة في العملية العسكرية البحرية لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، "الحرس البحري" بهدف توفير الأمن في البحر الأبيض المتوسط.

بروكسل — سبوتنيك. وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك"، إن "الفرقاطة إف931 لويز- ماري"، ستبدأ من اليوم الاثنين، ولأول مرة بالمشاركة في العملية".

© AFP 2018/ Bill Wechter فرقاطة صينية جديدة تدمر الغواصات والسفن الحربية (فيديو)

يذكر أن عملية "الحرس البحري" كانت قد بدأت من مركز القيادة في نورثوود البريطانية، التابع للناتو، في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2016. وتتمثل أهداف العملية في مراقبة الوضع الأمني في البحر المتوسط ومكافحة الإرهاب وتعزيز قدرات "الناتو" البحرية.

ووفقا للقرار الذي اتخذته الدول الأعضاء بالحلف، يمكن أن تعطى العمليات مهام ضمان حرية الملاحة واعتراض ومكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل وحماية ما يسمى بـ "البنية الأساسية الحيوية".

وأعلن حلف شمال الأطلسي في قمة تموز/يوليو 2016، في وارسو، عن تحول عملية "آكتيف أنديرفيور"، (الجهود النشطة) إلى عملية جديدة استجابة لتغير الوضع الأمني في البحر الأبيض المتوسط، الذي يتجه نحو مجموعة واسعة من التهديدات للأمن البحري.