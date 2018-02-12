تيلرسون: نقف مع مصر في مواجهتها للإرهاب

أكد وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون التزام إدارة الرئيس دونالد ترامب بالتوصل لسلام بين إسرائيل والفلسطينيين، مشددا على أنها لا تدعو لتغيير الوضع الحالي للأماكن المقدسة.

© AFP 2018/ AXEL SCHMIDT وزير الخارجية المصري: نثمن الدعم الأمريكي لمصر في الحرب على الإرهاب

القاهرة — سبوتنيك. وقال تيلرسون في مؤتمر صحفي مشترك، مع نظيره المصري سامح شكري، في القاهرة، اليوم الاثنين، إن "إدارة ترامب ملتزمة بالتوصل لسلام بين إسرائيل والفلسطينيين".

وأضاف تيلرسون أن الحدود الجغرافية للقدس "يجب أن يتم التوصل إلى الاتفاق حولها بين الطرفين، ولا ندعو لتغيير الوضع الحالي للأماكن المقدسة".

فيما أكد شكري "أهمية التوصل لحل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، على أساس حل الدولتين"، مشددا على "استعداد مصر لمواصلة جهودها لتحقيق هذا الهدف، وتحقيق السلام والاستقرار".