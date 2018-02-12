خبير عسكري يكشف الهدف من شراء الولايات المتحدة لمنظومة "إس-400" الروسية

كشف الخبير العسكري الروسي، فيكتور موراخوفسكي، أن هناك إشاعات حول نية الولايات المتحدة الأمريكية شراء منظومة الدفاع الصاروخية "إس 400" من روسيا، وذلك بهدف الكشف عنها بدقة ودراستها.

ويأتي تصريح الخبير العسكري بعد مقابلة أجرتها صحيفة "" الأمريكية مع مدير شركة "روستيخ" الروسية سيرغي شيميزوف الذي رد على سؤال حول إمكانية بيع منظومة "إس400" الروسية للولايات المتحدة، قائلا: "إن منظومة "إس 400" الصاروخية هي منظومة دفاعية خالصة، وبالرغم من ذلك هناك الكثير من الدول التي تريد شراء المنظومة من روسيا".

وعلق موراخوفسكي على كلام مدير شركة "روستيخ"، قائلا: "لا شك أن الولايات المتحدة مهتمة بالحصول على سرب أو جزء من هذه المنظومة، أولا لتفكيكها كلها ودراسة كل قطعة تحتويها ومعرفة كيفية عملها".

وأضاف: "ثانيا سيقوم المجمع الصناعي العسكري الروسي برفض أي عرض من الأمريكيين ولن تقدم روسيا على خطوة كهذهه لتسليم أفضل أسلحتها لخصمها الأول الولايات المتحدة".

واختتم قائلا: "بالطبع لن تبيعها روسيا بأي ثمن لأمريكا لأن هدفهم واضح".