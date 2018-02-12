دولة تنقذ العالم من الحرب بين إيران وإسرائيل وسوريا

قال المحلل السياسي الإسرائيلي عوفر سالزبرغ إن روسيا وحدها قادرة على إنقاذ العالم من الحرب بين طهران وتل أبيب ودمشق، مشيرا إلى تفاقم الوضع خلال السنوات الأخيرة.

نقلت قناة " RTVE" رأي الخبير بأن روسيا هي الدولة الوحيدة التي قد تلعب دور الوسيط في هذا الصراع.

فقد صرح سالزبرغ: "أعتقد أن روسيا القوة الوحيدة في سوريا، القادرة على دفع الطرفين إلى التفاهم من أجل الحد من مخاطر مواجهة أكبر".

© flickr.com/ Israel Defense Forces "جيروزاليم بوست": إسرائيل تستعد للحرب

كما يرى نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن القضايا الدبلوماسية والسفير الإسرائيلي السابق في واشنطن مايكل أورين أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تلعب دور الوسيط لأنها لا تملك النفوذ على الأرض.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن صباح يوم 10 شباط/ فبراير عن اعتراض طائرة مسيرة إيرانية شمال البلاد ومهاجمة الطائرات الإسرائيلية لتدمر، التي تعرضت بدورها لإطلاق صاروخي، أدى إلى إسقاط مقاتلة "إف-16".

كما شن الجيش الإسرائيلي بعدها غارة جديدة وأعلن عن تدمير 12 هدفا عسكريا، بالقرب من دمشق.

ودعت روسيا جميع الأطراف المعنية إلى تجنب الصراع وممارسة ضبط النفس واحترام سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية.

ونشر موقع "برافدا.رو" في وقت سابق رأي وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أن الإجراءات المتخذة من قبل إيران في سوريا، عبارة عن "خطة لخنق" الدولة اليهودية. وأعرب عن استعداده لـ"كسر هذا الخناق" بوسائله، في حال لم تنفع الوسائل الأخرى.