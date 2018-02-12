أنباء عن احتجاز ساكاشفيلي في كييف

احتجز أشخاص يرجح أنهم أفراد الأجهزة الأمنية الأوكرانية الرئيس الجورجي السابق، ميخائيل ساكاشفيلي، في أحد مطاعم العاصمة الأوكرانية كييف، أفاد بذلك أحد المقربين منه، البرلماني الأوكراني يوري ديريفيانكو.