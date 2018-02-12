ترامب: إنفاق 7 تريليونات دولار في الشرق الأوسط "حماقة"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إنفاق سبعة تريليونات دولار في الشرق الأوسط كان عملا أحمقا.

© AP Photo/ Evan Vucci ترامب: 4 ملايين شخص يستفيدون من التخفيضات الضريبية

وأضاف، اليوم الإثنين 12 فبراير/ شباط: "يجب علينا أن نبدأ الاستثمار في داخل أمريكا".

وكتب على "تويتر": "هذا الأسبوع سيكون أسبوعا عظيما للبنية التحتية الأمريكية"، مضيفا: "لقد ارتكبنا حماقة بإنفاق سبعة تريليونات دولار في الشرق الأوسط".

وتابع: يجب علينا أن نبدأ الآن في بناء بلدنا".

ويتبنى ترامب سياسة "أمريكا أولا" منذ تولى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، ويسعى إلى تخفيض جميع أوجه الانفاق الخارجي والدعم الذي تمنحه أمريكا للعديد من دول العالم، خاصة في الشرق الأوسط.

This will be a big week for Infrastructure. After so stupidly spending $7 trillion in the Middle East, it is now time to start investing in OUR Country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 12, 2018

وينتقد ترامب إنفاق أموال أمريكية لدعم حلفاء أمريكا في الخارج بصورة متكررة كان آخرها، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عندما كتب تدوينة انتقد فيها إنفاق مبالغ ضخمة في الخارج بينما تواجه البنية التحتية الأمريكية الكثير من المشاكل.