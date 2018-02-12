الخارجية الأمريكية: بناء سفارتنا في القدس على قائمة أولوياتنا في 2019

أكد تقرير الميزانية الأمريكية المقدم إلى الكونغرس أن الولايات المتحدة تضع مبنى سفارتها في القدس على قمة أولوياتها.

© REUTERS/ Kayhan Ozer فلسطين تحذر من فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات

واشنطن — سبوتنيك . وأظهر التقرير الذي نشرته الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين 12 فبراير/ شباط أن السنة المالية الحالية والقادمة (2018-2019) على رأس أولوياتها بناء سفارة أمريكا في القدس.

ويذكر التقرير أن إنشاء مبنى السفارة ضمن الأولويات الرئيسية لوزارة الخارجية الأمريكية، على أن يوفر رأس المال لهذا الأمر خلال السنة المالية الحالية.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن العام الماضي اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، معلنا نية بلاده نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.