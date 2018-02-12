شاهد... معرض الصور الوطني الأمريكي يكشف النقاب عن صور أوباما وزوجته

كشف المعرض الوطني للصور الفوتوغرافية في أمريكا عن لوحات فنية للرئيس السابق باراك أوباما والسيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما، رسمها فنانون أمريكيون من أصول أفريقية اختارهم أوباما شخصيا.

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وبحسب موقع شبكة " آيه بي سي " الأمريكية فقد تم الكشف عن هذه اللوحات أمام الجمهور اليوم الإثنين في المعرض. ويضم المعرض مجموعة كاملة من الصور الرئاسية، وهناك مجموعة ثانية ومختلفة من صور الزوجين سوف توضع في نهاية المطاف في البيت الأبيض.

رسمت لوحة (صورة) باراك أوباما من قبل كيهيند وايلي — وهو فنان اشتهر بصوره النابضة بالحياة واسعة النطاق للأمريكيين الأفارقة.

أما بالنسبة للوحة (صورة) ميشيل أوباما، فقام المعرض بتكليف الفنانة آمي شيرالد، الفائزة بالجائزة الأولى في مسابقة بورتفرايت غاليري لعام 2016.

وسوف يتم تركيب اللوحات رسميا وستكون متاحة للعرض العام اعتبارا من 13 فبراير/ شباط.

© REUTERS/ JIM BOURG الرئيس الأمريكي السابق أوباما والسيدة الأولى ميشيل أوباما يقفان أمام صورهما خلال حفل الكشف عن معرض سميثسونيان الوطني في بورترايت في واشنطن

© REUTERS/ الرئيس الأمريكي السابق أوباما والسيدة الأولى ميشيل أوباما يقفان أمام صورهما خلال حفل الكشف عن معرض سميثسونيان الوطني في بورترايت في واشنطن

© REUTERS/ JIM BOURG يشارك الفنان وايلي والرئيس الأمريكي السابق أوباما في الكشف عن صورة أوباما في معرض بورتريه الوطني في سميثسونيان في واشنطن