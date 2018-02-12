البنتاغون يسعى لدعم المعارضة السورية بـ 1.4 مليار دولار

© AFP 2018/ USMC الإعلام التركي: صاروخ أمريكي يخلط أوراق المعارضة السورية

وقال مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية خلال إفادة اليوم الإثنين 12 فبراير/ شباط، إن هناك 15.3 مليار دولار لدعم العمليات الأمريكية ضد تنظيم "داعش"، في العراق وسوريا.

ويشمل الرقم السابق 1.4 مليار دولار لتمويل المعارضة السورية وقوات الأمن العراقية.