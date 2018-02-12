نقل زوجة ابن ترامب إلى المستشفى بعد تعرضها لمسحوق أبيض

نقلت زوجة ابن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إحدى مستشفيات نيويورك بعد فتحها ظرف يحتوي مسحوقا أبيض اللون وصل إلى شقة زوجها، بحسب وسائل إعلام أمريكية.





والسلطات الأمريكية في حالة تأهب من رسائل البريد التي تحتوي مسحوقا أبيض اللون منذ عام 2001 عندما أرسلت رسائل تحوي مسحوق الأنثراكس (الجمرة الخبيثة) إلى وسائل إعلام ومشرعين أمريكيين مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص.





وعرف مرض الجمرة الخبيثة ك سلاح بيولوجي ، بعد "هجمات الجمرة الخبيثة" الشهيرة عام 2001 في الولايات المتحدة.



