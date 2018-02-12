البيت الأبيض: لم نناقش مع إسرائيل ضم مستوطنات في الضفة الغربية

نفى البيت الأبيض اليوم الإثنين 12 فبراير/ شباط تقارير قالت إن الولايات المتحدة الأمريكية بحثت مع إسرائيل ضم مناطق في الضفة الغربية.

© Sputnik. Sergey Guneev بوتين ناقش مع ترامب هاتفيا التسوية الفلسطينية الإسرائيلية

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش رافيل إنه لم يتم الحديث مع إسرائيل أبدا حول هذا المقترح.

وأضاف أنه لا يزال تركيز الرئيس ترامب منصبا حول مبادرة السلام بين إسرائيل وفلسطين.

وقد تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى نواب في حزب الليكود أنه يناقش ضم مستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن فرض السيطرة الإسرائيلية على المستوطنات لن يغير في الواقع شيئا، لأن "المستوطنات نفسها غير شرعية".