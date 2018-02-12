المتحدث باسم الحكومة الفرنسية يحذر من إهانة ومعاقبة بريطانيا

قال المتحدث بنجامين جريفو للصحفيين "إلا الإهانة، ينبغي ألا نعمد أبدا إلى العقاب".
وأضاف قائلا "هذا أسوأ ما قد يحدث وأعتقد أنه سيقوي المشاعر المعادية لأوروبا في بلدان كثيرة ستجري فيها انتخابات خلال عام"، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".
لكن جريفو، وهو أحد أعضاء الدائرة المقربة من الرئيس إيمانويل ماكرون، جدد التأكيد على الموقف المشترك للاتحاد الأوروبي بأنه ليس لبريطانيا أن "تنتقي" الأجزاء التي تروق لها في السوق المشتركة مثل التجارة الحرة وتترك أشياء أخرى مثل حرية التنقل.
وتابع قائلا "تحتاج إلى أن تكون حازما. الانتقائية في أشياء مثل أن تأخذ هذه الحرية أو تلك، هذا غير ممكن".
ومضى قائلا "وأود أن أذكركم أنه إذا عارضت دولة واحدة فقط الاتفاق النهائي للخروج البريطاني، فإن خروج بريطانيا سيكون قاسيا".
وأشار مسؤولون فرنسيون مرارا إلى أن هدف باريس الرئيس في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو المحافظة على وحدة الدول الـ27 الباقية داخل الاتحاد.
وأتم جريفو "لا يمكن أن تكون هناك أشياء يجري التعامل معها على مستوى ثنائي بالكامل، وإلا فلن ينجح الأمر".
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