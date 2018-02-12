الشرطة الإندونيسية تكشف تفاصيل جديدة عن شخص هاجم كنيسة بسيف

أعلن قائد الشرطة الوطنية الإندونيسية، أن مهاجما يحمل سيفا أصاب ثلاثة مصلين على الأقل في كنيسة وضابط شرطة في مدينة يوجياكارتا مطلع الأسبوع، حاول السفر إلى سوريا.

قال قائد الشرطة الوطنية تيتو كارنافيان للصحفيين في جاكرتا: "هناك مؤشر قوي يبعث على القلق بأنه تبنى الفكر المتطرف الذي يؤيد العنف".

وتحقق الشرطة في الوقت الراهن فيما إذا كان المهاجم تحرك بمفرده أو حصل على مساعدة من شبكة أكبر.

ووفقا لما نقلته وكالة "رويترز"، يأتي الهجوم في ظل تزايد المخاوف من التوترات الدينية في أكبر بلد تسكنه أغلبية مسلمة في العالم والذي يشهد في الآونة الأخيرة صعود المتشددين المحليين.

وتقدر السلطات أن هناك مئات من المتعاطفين مع تنظيم "داعش" الإرهابي في البلاد.