ترامب يعزي بوتين في كارثة الطائرة

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مكالمة هاتفية أجراها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن تعازيه في كارثة تحطم الطائرة "آن -148" قرب موسكو.

موسكو — سبوتنيك . وبحسب بيان المكتب الصحفي، فقد "أعرب الرئيس الأمريكي خلال المكالمة الهاتفية عن تعازيه لبوتين في كارثة الطائرة التي وقعت عشية أمس".

وكان البيت الأبيض قد أعرب، اليوم الاثنين، عن تعازيه بكارثة تحطم الطائرة الروسية "آن- 148" قرب موسكو يوم أمس الأحد.

وقال المكتب الصحفي للبيت الأبيض في بيان: إن "الولايات المتحدة تشعر بالحزن العميق للخسائر المأساوية في الأرواح على متن الطائرة رحلة 703 لشركة ساراتوف الجوية، ونقدم تعازينا لأسر الضحايا وشعب روسيا".

وتحطمت الطائرة الروسية، وهي من طراز "آن-148"، تابعة لشركة خطوط الطيران "ساراتوف" يوم أمس الأحد، وعلى متنها 71 شخصا، بعد فترة قصيرة من إقلاعها من مطار دوموديدوفو في موسكو.

وكانت الطائرة في طريقها إلى مطار أورسك في مقاطعة أورينبورغ.

وفقد الاتصال بالطائرة، وهي روسية الصنع وعمرها 7 سنوات، عند الساعة 14:21 بتوقيت موسكو (11:21 بتوقيت غرينتش) بعد عدة دقائق من الإقلاع.