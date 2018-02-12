ترامب: أود خفض الترسانة النووية

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين 12 فبراير/ شباط، بأنه يود خفض الترسانة النووية الأمريكية في المستقبل ولكن هذا يتوقف على تصرفات الدول الأخرى.

© AP Photo/ Evan Vucci ترامب: لست متأكدا من سعي إسرائيل إلى السلام

واشنطن — سبوتنيك . وتحدث ترامب من البيت الأبيض ، خلال عرض مشروع إصلاح البنية التحتية الأمريكية، على أعضاء مجلس الوزراء والمحافظين، قائلا:

وآمل أن نتمكن من تخفيض الترسانة النووية، في السنوات المقبلة، ولكن ذلك يعتمد على ما سيفعله الآخرون، فسنكون دائما رقم واحد في هذا الصدد، وسوف نتجاوز الآخرين بكثير.

وعلى صعيد متصل، دعا الرئيس الأمريكي لتخصيص 24 مليار دولار لتحديث الثلاثية النووية الأمريكية، فيما أشارت الوثيقة إلى أنه "من المطلوب تخصيص 24 مليار دولار لوزارة الدفاع من أجل تحديث ودعم الثلاثية النووية".

وكان البنتاغون قد أصدر، في أوائل فبراير الجاري، العقيدة النووية الأمريكية الجديدة، التي أولت اهتماما كبيرا بتطور القوة النووية الروسية، وأدرج البنتاغون من بين التهديدات المحتملة الأخرى كوريا الشمالية وإيران والصين.

وأعلن البنتاغون أن الجهود الأمريكية ستهدف إلى تطوير رؤوس نووية ذات طاقة منخفضة، بالإضافة إلى ذلك، تنص العقيدة الجديدة على أن الولايات المتحدة سوف تستمر في إنفاق المال على تحديث القوة النووية وتطوير عناصر من "الثلاثية النووية" مثل صواريخ عابرة للقارات والغواصات الاستراتيجية وقاذفات القنابل.