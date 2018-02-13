الحزب الحاكم في جنوب أفريقيا يعزل رئيس البلاد

أبلغ مصدر رفيع المستوى في حزب المؤتمر الوطني الحاكم في جنوب أفريقيا رويترز، اليوم الثلاثاء 13 فبراير/شباط، بأن اللجنة التنفيذية بالحزب قررت عزل جاكوب زوما من رئاسة البلاد، وذلك بعد اجتماع دام 13 ساعة لقيادة الحزب العليا.

© REUTERS/ Axel Schmidt الحزب الحاكم في جنوب أفريقيا يمهل الرئيس زوما 48 ساعة للاستقالة

ومنذ انتخاب سيريل رامافوسا ، نائب الرئيس، زعيما للحزب في ديسمبر/كانون الأول، يواجه زوما دعوات من حزبه لإنهاء فترة ولايته الثانية التي شابتها الفضائح، والتي من المقرر أن تنتهي في منتصف 2019، بحسب رويترز.

ولدى اللجنة التنفيذية بالحزب سلطة إصدار أمر لزوما بالتنحي كرئيس للبلاد، بيد أن هناك تقارير إعلامية محلية تشير إلى أنه قد يرفض ذلك.

وكانت هيئة الإذاعة في جنوب أفريقيا قد قالت إن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي أمهل الرئيس زوما 48 ساعة للاستقالة، وأضافت الإذاعة اليوم الاثنين 12 فبراير/ شباط، أن اجتماع الحزب دام 8 ساعات، حسب رويترز.

ونقلت الهيئة عن مصادر أن زعيم الحزب سيريل رامافوسا توجه إلى مقر الرئيس جاكوب زوما ليسلمه الرسالة شخصيا.