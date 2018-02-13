أردوغان: نحذر من يتجاوزون حدودهم في بحر إيجة

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أن تتجاوز أي دولة حدودها في بحر إيجة.

وقال أردوغان في كلمة أمام تكتل حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في البرلمان التركي، نقلتها وكالة أنباء " الأناضول ": "نحذر من يتجاوزون حدودهم في بحر إيجة".

وأضاف: "قبرص يقومون بحسابات خاطئة، مستغلين تركيزنا على التطورات عند حدودنا الجنوبية".

وتابع:

"ننصح الشركات الأجنبية، التي تقوم بفعاليات التنقيب قبالة سواحل قبرص، ألا تكون أداة في أعمال تتجاوز حدودها وقوتها".

وأشار الرئيس التركي إلى أن "حقوقنا في الدفاع عن الأمن القومي في عفرين هي نفسها في بحر إيجة وقبرص".

وكانت قبرص أعلنت أن الجيش التركي منع منصة حفر تعاقدت عليها شركة إينى الإيطالية من الاقتراب من منطقة للتنقيب عن الغاز الطبيعي.

#عاجل | #أردوغان: نحذّر من يتجاوزون حدودهم في بحر #إيجة و #قبرص ويقومون بحسابات خاطئة مستغلين تركيزنا على التطورات عند حدودنا الجنوبية — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 13, 2018

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وحصلت سايبم 12000 على تصريح للحفر في منطقة كاليبسو التي تبعد أقل من مئة كيلومتر عنحقل ظهر العملاق قبالة الساحل المصرى. وكانت السفينة فى طريقها لموقع بحري يعرف باسم (بلوك 3) حيث كان من المقرر أن تبدأ العمل.