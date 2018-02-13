أردوغان يدعو أمريكا إلى إنهاء "مسرحية داعش" ويحذر من القبضة العثمانية

فقد صرح أردوغان أمام نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم: "نملك 911 كليلومترا من الحدود المشتركة مع سوريا. ما علاقتها (الولايات المتحدة) بالحدود السورية؟ لقد أنفقت 550 مليون دولار (لدعم قوات حماية الشعب). وتريد الآن زيادة هذا الرقم إلى 3 مليارات. وتقول إنها تقاتل ضد "داعش"، فكم مقاتلا من "داعش" قتلوا؟ إن من قاتل "داعش"، يحارب اليوم تركيا. لا أحد يملك الحق في استخدام "داعش" كذريعة. حان الوقت لإنهاء هذه المسرحية وإزالة الأقنعة".
وأضاف الرئيس التركي: "قيل لنا إن ضربنا أحد فسوف نرد بقسوة. إن من يقول ذلك فهو لم يجرب من قبل القبضة العثمانية".
وكانت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية قد أعلنت، يوم 20 كانون الثاني/يناير، عن بدء عملية "غصن الزيتون" ضد التشكيلات الكردية في عفرين.
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