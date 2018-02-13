أردوغان يدعو أمريكا إلى إنهاء "مسرحية داعش" ويحذر من القبضة العثمانية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الولايات المتحدة يجب أن توقف "مسرحية" القتال ضد التنظيم الإرهابي "داعش" في سوريا، الذي يتحول إلى قتال ضد تركيا.

© Sputnik. Alexey Danichev أردوغان: نحذر من يتجاوزون حدودهم في بحر إيجة

ومن الجدير بالذكر أن العلاقات تأزمت بين تركيا والولايات المتحدة بسبب الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لقوات حماية الشعب الكردية في سوريا، التي تعتبرها أنقرة جماعة إرهابية. وتشرح واشنطن إجراءاتها بأنها مكافحة لتنظيم "داعش" الإرهابي.

فقد صرح أردوغان أمام نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم: "نملك 911 كليلومترا من الحدود المشتركة مع سوريا. ما علاقتها (الولايات المتحدة) بالحدود السورية؟ لقد أنفقت 550 مليون دولار (لدعم قوات حماية الشعب). وتريد الآن زيادة هذا الرقم إلى 3 مليارات. وتقول إنها تقاتل ضد "داعش"، فكم مقاتلا من "داعش" قتلوا؟ إن من قاتل "داعش"، يحارب اليوم تركيا. لا أحد يملك الحق في استخدام "داعش" كذريعة. حان الوقت لإنهاء هذه المسرحية وإزالة الأقنعة".

وأضاف الرئيس التركي: "قيل لنا إن ضربنا أحد فسوف نرد بقسوة. إن من يقول ذلك فهو لم يجرب من قبل القبضة العثمانية".

وكانت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية قد أعلنت، يوم 20 كانون الثاني/يناير، عن بدء عملية "غصن الزيتون" ضد التشكيلات الكردية في عفرين.