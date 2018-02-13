ضربة برق تحدث فجوة هائلة في طائرة "B-25" الأمريكية (صور)

قام القسم الميكانيكي بقاعدة الطيران الامريكية في باركسديل في ولاية لويزيانا الأمريكية، بإجراء تغيير لذيل طائرة من نوع "B-25" بعد تعرضها لحادث غريب.

الحادث وقع في 19 كانون الأول/ديسمبر، لكن المعلومات المتعلقة بالحادثة بدأت بالظهور منذ عدة أيام.

ويعود سبب الحادث إلى تعرض الطائرة لضربة برق قوية، أدت الى إحداث فجوة في ذيل الطائرة الأمر الذي أستدعى إلى استبداله.

والمثير في الأمر بأن أنظمة الصواعق والأجهزة المضادة لها لم تتمكن من تفادي الضربة.

يذكر بأن الطائرة المتعددة الوظائف هي من الجيل الثاني ووضعت في الخدمة منذ عام 1955.