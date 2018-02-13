ضربة برق تحدث فجوة هائلة في طائرة "B-25" الأمريكية (صور)

ويعود سبب الحادث إلى تعرض الطائرة لضربة برق قوية، أدت الى إحداث فجوة في ذيل الطائرة الأمر الذي أستدعى إلى استبداله.
والمثير في الأمر بأن أنظمة الصواعق والأجهزة المضادة لها لم تتمكن من تفادي الضربة.
يذكر بأن الطائرة المتعددة الوظائف هي من الجيل الثاني ووضعت في الخدمة منذ عام 1955.
A lightning strike tore a person-sized gash in a B-52 bomber tail — via @TheAviationist https://t.co/3PlGjAm2ua pic.twitter.com/d0EuwspVdF— Business Insider (@businessinsider) ١٢ فبراير، ٢٠١٨
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