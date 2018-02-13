لجنة الطيران المدني الدولية تحدد سبب محتمل لسقوط الطائرة الروسية المنكوبة

قالت لجنة الطيران المدني الدولية، إن المعلومات الخاطئة حول سرعة التحليق، ربما كانت أحد أسباب كارثة الطائرة الروسية المنكوبة "آن-148".

وأضافت اللجنة، اليوم الثلاثاء 13 فبراير / شباط، أنها استكملت تحليل المعلومات الخاصة بتسجيلات الطائرة المنكوبة "أنتونوف — 148".

وتحطمت الطائرة، يوم الأحد الماضي 11 فبراير، بالقرب من موسكو بعد إقلاعها بدقائق، وقتل ركابها الذين يبلغ عددهم 65 شخصا، إضافة إلى طاقمها المكون من ستة أفراد.

وقالت اللجنة إن الطائرة تعرضت لموقف خاص بعد إقلاعها بدقيقتين وثلاثين ثانية، على ارتفاع 1300 مترا، بينما كانت تحلق بسرعة تتراوح بين 465 إلى 470 كم في الساعة.

وأضافت: "معلومات خاطئة عن سرعة الطائرة أدت إلى تأزم الموقف".

وتحطمت الطائرة طراز " آن-148" التابعة لشركة خطوط "ساراتوف" الجوية بعد إقلاعها من مطار "دوموديدوفو" جنوبي موسكو، باتجاه مدينة أورسك بمقاطعة أورينبورغ، وعلى متنها 71 شخصاً. وأعلنت السلطات الروسية عدم وجود ناجين في الحادثة.



