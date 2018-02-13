تيلرسون يحث دول الخليج العربية على استعادة الوحدة

قال وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، اليوم الثلاثاء إن استعادة الوحدة الخليجية لا تزال تصب في مصلحة جميع الأطراف في المنطقة وحث دولا خليجية عربية على حل النزاع الدبلوماسي مع قطر.