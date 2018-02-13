واشنطن وبغداد توقعان مذكرة تفاهم بقيمة 3 مليارات دولار لدعم العراق

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون توقيع مذكرة تفاهم بقيمة 3 مليارات دولار؛ لدعم العراق بعدد من المشروعات، مؤكدا دعم الإدارة الأمريكية لرئيس الوزراء العراق حيدر العبادي في مكافحة الفساد والإرهاب.

القاهرة — سبوتنيك . وقال تيلرسون في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء في الكويت، إن "كما قال الرئيس ترامب فنحن ملتزمون بدعم القطاع الخاص في العراق في مجالات الاستيراد والتصدير"، موضحا "جرى توقيع مذكرة تفاهم بين بنك إكسيم الأمريكي ووزارة المالية العراقية بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي لعدد من المشروعات في مجال النقل ومجالات أخرى".

وأضاف تيلرسون "الشركات الأمريكية وقعت اتفاقا سابقا بقيمة ملياري دولار في مجال الكهرباء في العراق"، متابعا "هناك مشروع آخر بقيمة 350 مليون دولار، سيتم البدء به، بالإضافة إلى العديد من المشروعات الجديدة".

وشدد تيلرسون "الولايات المتحدة الأمريكية ستبقى الحليف الأوثق للعراق الذي مر بمراحل مهمة في تاريخه ونحن ندعم عراقا مستقرا"، لافتا في نهاية حديثه إلى أن "الإدارة الأمريكية تدعم العبادي في مكافحة الفساد".