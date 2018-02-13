فلسطين مستعدة لمفاوضات مباشرة مع إسرائيل، وموسكو أو سوتشي يمكن أن تكون ساحة لذلك

أكد وزير الخارجية الفلسطيني أن بلاده مستعدة لمفاوضات مباشرة مع إسرائيل، مشيرا إلى أن العاصمة الروسية موسكو أو مدينة سوتشي يمكن أن تكون ساحة لذلك.

© AFP 2018/ FABRICE COFFRINI شعث: فلسطين لا تعارض اعتراف روسيا بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل والشرقية عاصمة لفلسطين

موسكو — سبوتنيك . صرح وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أن بلاده مستعدة لإجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، مشيرا الى أن طرف ثالث يمكن أن ينظمها، وأن سوتشي أو موسكو يمكن أن تكون ساحة لذلك.

وقال الوزير في مقابلة مع "سبوتنيك" في حديث حول استعداد الجانب الفلسطيني لمفاوضات مباشرة: "صحيح تماما، عبر دولة ثالثة بالطبع".

وتابع:

"نرى أن لقاء مدته 15 دقيقة في القدس لن يساعدنا، نحن نرى أن التوجه إلى سوتشي أو موسكو سيكون حلا جيدا، في حال أراد نتانياهو ذلك..".